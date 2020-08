CBN AGRO Brasil é o maior produtor e exportador de sementes forrageiras tropicais do mundo A Pastoforma, empresa sul-mato-grossense exporta para países da América do Sul. Com quase 20 anos, empresa mantém posição de vendas durante o período pandêmico

8 AGO 2020 - 10h:16 Por Eder Campos/Ingrid Rocha

Eder Campos conversou com Guilherme Morandini, supervisor de vendas da Pastoforma - Foto: Thais Cintra/CBN No CBN Agro deste sábado (08), Eder Campos conversou com Guilherme Morandini, supervisor de vendas da Pastoforma, que contou a história de empresa e da posição de liderança do Brasil na pecuária mundial. Confira a entrevista:

