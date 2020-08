AGRONEGÓCIO “Brasil é referência em produção de carne de frango”, afirma presidente da Avimasul Para Adroaldo Hoffmann, cadeia produtiva atende todas as expectativas sanitárias

14 AGO 2020 - 14h:34 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Adidância Agrícola em Pequim foi acionada, depois que o governo do município de Senzen, na China, afirmar ter detectado coronavírus em uma amostra de asa de frango congelada, proveniente do Brasil.

O país asiático foi o principal destino da carne de frango in natura sul-mato-grossense entre janeiro e junho deste ano. Segundo informações do Sistema Famasul, a China foi responsável por US$31,259 milhões no período, o que representa 24,94% da receita.

De acordo com o presidente da Associação dos Avicultores Sul-mato-grossenses, Adroaldo Hoffmann, o Brasil é referência em biossegurança.

