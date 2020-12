CBN ENTREVISTA Brasil está entre os dez países com mais ameaças cibernéticas, aponta estudo Durante a pandemia do novo coronavírus, as ameaças cibernéticas continuam em alta

10 DEZ 2020 - 12h:15 Por Ingrid Rocha/CBN

Brasil está entre os dez países com mais ameaças cibernéticas, aponta estudo - Foto: Divulgação Um relatório da Trend Micro mostrou que o Brasil está entre os dez países com mais ameaças cibernéticas detectadas em outubro deste ano. O estudo aponta que o país foi um dos principais alvos de ataques em mensagens disseminadas por e-mail e também arquivos maliciosos de computador. Em entrevista à CBN Campo Grande, o advogado Matheus Lira Cardoso explicou sobre os principais crimes cometidos, o que a pessoa deve fazer caso seja vítima e quais são as orientações para evitar essas ameaças. Confira a entrevista:

