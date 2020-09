CBN AGRO Brasil recebe encomendas de sementes não solicitadas

22 SET 2020 - 15h:39 Por Beatriz Magalhães/CBN

O Brasil tem recebido, via Correios, pacotes de sementes não solicitadas. Segundo a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul - Aprosoja/MS, no Estado houveram dois registros, sendo um em Dourados e outro em Campo Grande. Ainda de acordo com a entidade, o desconhecimento do grão pode representar grande risco sanitário. Confira: