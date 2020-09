AGRONEGÓCIO Brasil suspende entrada de carne suína da Alemanha Suspensão ocorreu depois que um caso de peste suína africana no país europeu

16 SET 2020 - 13h:54 Por Giovanna Dauzacker/CBN

O Brasil suspendeu a importação de carne suína in natura da Alemanha, na última segunda-feira (14). A suspensão ocorreu depois que um caso de peste suína africana foi confirmado no país europeu.

De acordo com o gerente técnico do Sistema Famasul, José Pádua, a medida é preventiva e pode abrir oportunidades no mercado internacional.

