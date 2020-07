CBN MOTORS Brasil terá nova gasolina em agosto Combustível tem como proposta melhoria de qualidade

30 JUL 2020 - 16h:50 Por Beatriz Magalhães/CBN

Paulo Cruz, colunista da Rádio CBN Campo Grande, tira dúvidas sobre nova gasolina brasileira que será comercializada a partir do dia 03 de agosto no país. Colunista afirma que o combustível tem como proposta malhorar a qualidade e se aproximar do produto comercializado na Europa e nos Estados Unidos da América. Confira: