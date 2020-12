BRASÍLIA Brasil vai receber 15 milhões de doses de vacina até fevereiro Câmara aprovou crédito de quase 2 bilhões de reais para a compra da vacina de Oxford

3 DEZ 2020 - 06h:13 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Ainda segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, até o final do 1º semestre do ano que vem, 100 milhões de doses do imunizante estarão disponíveis para o Brasil. Ouça os detalhes: