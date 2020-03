EFEITO CORONA Brasília já está com 108 casos de coronavírus A defesa civil imitiu alerta para as pessoas permanecerem em suas casas

21 MAR 2020 - 12h:48 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

A maioria na Capital Federal está cumprindo o decreto do governador Ibaneis Rocha, que suspendeu o funcionamento de escolas, bares, restaurantes, feiras, casas noturnas e comércio em geral até 05 de abril.

De acordo com o último boletim divulgado pelo governo local, às 12h deste sábado 108 pessoas estão infetadas com coronavírus. Destes 80 são de transmissão local. 2,7 pessoas com suspeita da doença.

