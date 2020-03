Brasília tem aumento de casos, mas diminuição de suspeitos Ministério da Saúde vai comprar 10 milhões de testes rápidos para COVID-19

22 MAR 2020 - 08h:28 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

De acordo com os últimos dados da Secretaria de Saúde do Distrito Federal subiu de 108 para 112 entre a sexta-feira e este sábado, os casos confirmados de pessoas contaminadas o novo coronavírus. No entanto, 54% dos suspeitos foram descartados. O Ministério da Saúde anunciou neste sábado que vai comprar 10 milhões de testes rápidos para identificar os infectados com coronavírus.