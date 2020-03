BRASÍLIA Brasília vai usar estádio para anteder pacientes com a Covid-19 Governador quer ampliar por mais 15 dias prazo de quarentena no DF

30 MAR 2020 - 12h:59 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Distrito Federal planeja inaugurar, dentro de 15 dias, um hospital de campanha para o combate ao novo coronavírus no Estádio Nacional Mané Garrincha. Serão 200 leitos de retaguarda para o atendimento básico. Após o paciente passar pelo leito de UTI com suporte respiratório, ele terá suporte de enfermaria no estádio. Ouça os detalhes: