DESENVOLVIMENTO BRDE, Uniprime e Sicredi voltam a operar com recursos do FCO Após dois anos sem operação, cooperativas passam a ampliar oferta de crédito

25 JUN 2020 - 14h:59 Por Marcus Moura/ CBN

O BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), o Uniprime e o Sicredi voltaram a operar com recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) em Mato Grosso do Sul. Ao todo, eles terão R$ 300 milhões disponíveis para projetos.

Segundo o presidente do CEIF (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis) e secretário de Desenvolvimento do Estado, Jaime Verruck, a volta das cooperativas de crédito só foi possível após um longo caminho jurídico.

“Ficamos quase dois anos sem as cooperativas operarem e tivemos um longo trajeto jurídico neste período que só com a publicação o MP do agronegócio que foi possível incluir a regulação das cooperativas no âmbito do FCO”, explica.

O Estado tem R$ 2 bilhões disponíveis para este ano, dos quais R$ 1,7 bilhão serão liberados via Banco do Brasil, R$ 100 milhões pelo BRDE e outros R$ 200 milhões pelas cooperativas. Eles deverão trabalhar da mesma forma que o Banco do Brasil, com o recebimento de cartas-consulta com valor de até R$ 500 mil para submissão ao conselho do FCO.