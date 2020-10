MEIO AMBIENTE Brigada da Força Nacional chega em MS para ajudar Pantanal Além de bombeiros, viaturas terrestres e um helicóptero vão trabalhar na ação

6 OUT 2020 - 09h:06 Por Ingrid Rocha/CBN

A brigada da Força Nacional chegou em Mato Grosso do Sul parar ajudar no combate aos incêndios no Pantanal. Junto com a equipe vieram também viaturas terrestres e um helicóptero da corporação. A equipe se junta agora à bombeiros de Mato Grosso do Sul e do Paraná, brigadistas do Ibama e ICMbio e fuzileiros navais da marinha. Além disso, mais 21 bombeiros do Paraná chegaram recentemente no estado. Ouça os detalhes: