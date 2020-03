EDUCAÇÃO Brinquedos produzidos por detentos auxiliam no ensino da rede pública Projeto “Educação lúdica com brinquedos pedagógicos” teve início em 2017 e já contemplou 1600 alunos

11 MAR 2020 - 15h:25 Por Beatriz Magalhães/CBN

Detentos de Campo Grande trabalham na confecção de brinquedos que auxiliam no aprendizado de alunos da rede pública da Capital. Os brinquedos são confeccionados por meio do projeto "Educação lúdia com brinquedos pedagógicos" que teve início em 2017. Em três anos, 1600 alunos de Escolas Municipais Infantis (EMEI) já foram contemplados com os brinquedos. Confira: