Busca por geração de renda cresce na pademia Economista orienta as pessoas a ficarem atentas às novas oportunidades de comportamento do consumidor

6 JUL 2020 - 12h:31 Por Redação/CBN

Muitos trabalhadores e profissionais liberais estão buscando novas alternativas para recuperar a renda familiar que foi afetada pela pandemia do novo coronavírus. Pesquisa revela que a renda média do trabalhador por conta própria no país em maio caiu para 60% do valor recebido habitualmente. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Trabalhadores que tiveram atividades quase paralisadas devido às medidas decretadas para conter a disseminação do coronavírus foram os mais impactados, segundo os cálculos do Ipea. O estudo foi feito com base na Pnad Covid do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), que mostrou na semana passada que mais de 9,7 milhões de trabalhadores ficaram sem remuneração mo mês de maio em todo país.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta segunda-feira (6), o economista Sérgio Bastos destacou que as pessoas que estão procurando novas aternativas de ganhos devem observar as transformações qu estão ocorrendo no setor de comércios e serviços, principalmente nas mudanças de comportamento do consumidor, o que pode gerar novas oportunidades. Confira os detalhes na entrevista.

De acordo com o estudo do Ipea, os idosos foram aqueles que sofreram a maior perda de renda, e quanto maior a escolaridade menor foi a queda no rendimento no mês passado. Na média geral, a renda do trabalhador brasileiro em maio ficou em 82% do valor habitual. Confira: