PMA Caçadores são autuados em R$ 10 mil por fotos "carneando" jacaré ameaçado de extinção Nas imagens que não foram divulgadas, homens tiram o couro da espécie jacaré-do-papa amarelo

5 NOV 2020 - 16h:02 Por Marcus Moura/CBN

Dois caçadores foram autuados em R$ 10 mil pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Três Lagoas após terem postado fotos em redes sociais, nas quais aparecem carneando (tirando o couro) de um jacaré-do-papa-amarelo, animal ameaçado de desaparecer da natureza, segundo o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

No vídeo, três homens aparecerem pousando ao lado do animal morto. Entretanto, a PMA só identificou e localizou dois dos infratores, que confirmaram a autoria do crime. Um deles disse que atropelou o animal na MS-320 e levou o corpo para sua residência com o intuito de aproveitar o couro.

Entretanto, ação vai contra a Lei, que protege tanto o produto como o subproduto da fauna. Os oficiais foram até o local que os autuados indicaram como local de descarte dos restos mortais, mas nada foi encontrado.

Os infratores, de 20 e 27 anos, residentes em Três Lagoas, foram autuados administrativamente e multados em R$ 5.000,00 cada um. Eles também responderão por crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/12/2/1998), no artigo 29 parágrafo 1º, inciso III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.