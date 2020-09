VIAGEM DE SABORES Cachorrada, a receita que não é fake news O nome é divertido e nasce, justamente, da “cachorrada”, ou seja, de “fazer algo errado”

17 SET 2020 - 11h:03 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Uma das ofertas mais características que encontramos no Mercadão de Campo Grande é a cachorrada. Um doce feito com o leite fresco talhado. Seu nome é divertido e nasce, justamente, da “cachorrada”, ou seja, de “fazer algo errado”. Nesse caso, errar em deixar talhar o leite, seja pela demora no preparo, e daí, com o calorão o leite talha, seja na adição de um ácido como o vinagre ou suco de limão.

Essa característica contribui para a peculiaridade do doce, que, também pelo alto teor de açúcar, pode ser guardado fora da geladeira. Para fazer seu doce cachorrada, você vai precisar dos seguintes ingredientes:

1 litro de leite integral

1 kg de açúcar refinado

5 g de bicarbonato de sódio

Suco de 1 limão

2 cravos-da-índia

Modo de preparar

Misture o leite e o suco de limão em uma panela de fundo grosso. Deixe talhar, sem acender o fogo, por 10 minutos.

Junte então o açúcar, misture bem e cozinhe em fogo alto até ferver. Abaixe o fogo, adicione o bicarbonato, o cravo e mexa de vez em quando, até que o leite adquira uma cor amarelada (cerca de 40 minutos). O doce estará pronto quando formar os grumos característicos da deliciosa receita.

Em tempo, esta receita é parte do meu mais novo livro: Cozinha Pantaneira: Comitiva de Sabores que será lançado em breve numa co-realização do Instituto Paulo Machado, a MoG produtora de São Paulo e da Documenta Pantanal, um coletivo de pessoas que visam preservar a cultura e a biodiversidade deste patrimônio natural da humanidade.

Apure os sentidos e bom apetite!