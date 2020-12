CORONAVÍRUS A cada 100 casos, 5 vão precisar de internação, destaca secretário Em Mato Grosso do Sul, 577 pessoas com covid-19 estão internadas

7 DEZ 2020 - 12h:45 Por Ingrid Rocha/CBN

O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende destacou na live do Governo do Estado nesta segunda-feira (11) que Mato Grosso do Sul está vivendo o pior momento da pandemia e falou também sobre a média de pessoas que vão precisar de internações. “A cada 100 casos confirmados, 5 vão precisar de internação”, apontou o secretário.

A Secretaria de Saúde confirmou 23 novos casos de covid-19, mas o número não reflete o real cenário do estado, ainda segundo Geraldo Resende, que explicou que houve uma instabilidade na plataforma do Ministério da Saúde e que algumas normativas criadas nos últimos dias pelo ministério, impossibilitaram os municípios de colocar o real quadro da doença. Ouça os detalhes: