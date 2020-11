PROACAP Cadastro é importante para facilitar processos, diz geólogo Produtores têm até dia 30 para realizarem registro no Proacap

27 NOV 2020 - 15h:34 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Os produtores rurais sul-mato-grossenses têm até o dia 30 de novembro para fazer o registro no Programa de Atualização do Cadastro da Agropecuária e do Estoque de Animais Bovinos e Bubalinos (Proacap). Segundo o geólogo Ronaldo Lisboa, o cadastro é importante para facilitar processos:

A data vale para quem possuía estoque de animais bovinos e bubalinos em 2019, quem tem arrendamento, comodato ou cessão de posse e que tenha estoque de animais neste ano, além dos demais proprietários rurais.

O cadastro deve ser feito por meio do portal E-CAP. O produtor que não realizar a atualização pode ter a inscrição estadual suspensa e não pode emitir nota fiscal do produtor, além de outras sanções, como o bloqueio da ficha sanitária.