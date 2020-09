VIVA CASA CBN Cadeia da construção civil se mantem aquecida no 2° trimestre do ano Segmento é um dos mais extensos da economia, vai desde ferragens até o mobiliário

5 SET 2020 - 11h:09 Por Luciane Mamoré/Giovanna Dauzacker

No Viva Casa deste sábado, 05 de setembro, a jornalista Luciane Mamoré comentou o Raio X FipeZap do 2° trimestre do ano que apresentou crescimento na intenção de compra de imóveis. O levantamento toma como base de análise o anúncio de 500 mil de casas e apartamentos para a venda em 132 municípios do País e acompanha também o lançamento de novos produtos imobiliários. Campo Grande está entre as onze cidades do Brasil entre as que tiveram o maior número de novos empreendimentos lançados no período.

O empresário Giuliano Cunha, que está há menos de três meses está com nova loja Todeschini aberta em Campo Grande, foi entrevistado no programa e confirmou que o aquecimento na intenção de compra de um novo imóvel, pode ser percebido também dentro da loja. O empresário falou também sobre a importância da parceria com o arquiteto e designer de interior na consolidação do projeto e o lançamento de uma nova linha no próximo dia 11 de setembro.

Confira o programa na íntegra: