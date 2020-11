VIAGEM DE SABORES Café com sabores e toques de flor, já experimentou? Diferente não é mesmo? Sabores bem regionais, que vem com criatividade quebrando paradigmas e trazendo algo novo

19 NOV 2020 - 09h:03 Por Isabelly Melo

Você que gosta de café, já provou taças decoradas e aromatizadas com texturas cremosas, adocicadas e até mesmo com chantilly? Natural que sim, não é mesmo? Agora e se a taça de café vier com sabores e toques de flor de jasmin rosa, leite de baru e/ou brigadeiro branco de Bocaiúva?

Diferente não é mesmo? Sabores bem regionais que vem com criatividade quebrando paradigmas e trazendo algo novo. Essa é a proposta da barista e pesquisadora Andréia Luchetti, natural de londrina e que atualmente reside aqui na capital Morena. Foi nos 10 anos morando no Japão que ela passou a apreciar e trabalhar com a bebida.

Andréia. Barista por paixão. Curiosa da gastronomia por vocação. Há 12 anos trabalha com consultoria e mentoria para cafeterias e restaurantes e, sem dúvida, receitas criativas com ingredientes triviais você pode provar com ela, que desenvolve cardápios personalizados e repletos de identidade. Hoje a barista, atende eventos em “petit comité”.

Quer saber mais? É só seguir a moça no Instagram: @café.comtudo. Apure os sentidos e bom apetite!