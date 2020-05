AGRONEGÓCIO Cai abates de bovinos no primeiro trimestre em MS Queda foi de 17,5% com relação ao ano passado. Abates de suínos e aves aumentaram no período

15 MAI 2020 - 14h:13 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Mato Grosso do Sul abateu 751,7 mil cabeças de bovinos nos primeiros três meses de 2020, uma queda de 17,5% com relação aos 911,3 mil animais abatidos no mesmo período de 2019. Saiba mais:

