BENEFÍCIOS Caixa autoriza suspensão do pagamento de mais duas parcelas de financiamento imobiliário A solicitação pode ser feita pelo telefone de forma remota para evitar aglomerações

28 JUL 2020 - 14h:48 Por Marcus Moura / CBN

A Caixa Econômica Federal autorizou a suspensão por mais dois meses do pagamento de prestações do crédito imobiliário de financiamentos do Programa Minha Casa Minha Vida nas faixas 1,2,3 e 5 e também do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. Segundo a Caixa, os clientes que já tiveram a pausa temporária de 120 dias concluída podem prorrogar o prazo por mais 60 dias. Quem ainda não solicitou pode pedir a pausa por 180 dias. Confira: