BENEFÍCIO Caixa detalha cronograma e pagamento do auxílio emergencial Superintendente da CEF em MS afirma que mudança no sistema de pagamentos evitou

20 MAI 2020 - 13h:18 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

A Caixa Econômica Federal (CEF) começou a creditar nesta quarta-feira (20) a segunda parcela do Auxílio Emergencial para os beneficiários do programa que não fazem parte do Bolsa Família (que fazem parte do Cadastro Único ou que se inscreveram pelo aplicativo ou site), e que receberam a primeira parcela até 30 de abril. Os primeiros a receber serão cerca de 5 milhões de beneficiários nessa situação nascidos em janeiro e fevereiro. Também nesta quarta a Caixa paga a segunda parcela do Auxílio a outros 1,9 milhão de trabalhadores que também são beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS é terminado em 3.

Além disso, também será liberado o pagamento da primeira parcela do benefício para um novo grupo de trabalhadores, que fazem aniversário em fevereiro. O superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul, Moacyr do Espírito Santo, afirma que o banco fez reformulações no sistema de pagamento para evitar e diminuir aglomerações nas agências. "Agora todo sistema está digitalizado e as pessoas irão receber por uma conta digital. Vale destacar que quem já tinha enviado as informações de cadastro não precisa fazer mais nada. Tudo será automático", destacou.