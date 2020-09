SERVIÇOS Caixa Econômica abre 11 agências neste sábado (12) O atendimento é direcionado para beneficiários do auxílio emergencial e FGTS

12 SET 2020 - 07h:42 Por Thais Cintra/ CBN

Neste sábado (12), a Caixa Econômica Federal vai abrir 11 agências de Mato Grosso do Sul para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial nascidos de janeiro a novembro, e para beneficiários do saque FGTS nascidos entre janeiro e abril. No total, 770 agências vão prestar o atendimento em todo o Brasil. A relação completa das agências pode ser conferida no site: www.caixa.gov.br/atendimento/.

O banco reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências, serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura, previsto para 08h da manhã, se estendendo até às 12h.