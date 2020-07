ECONOMIA Caixa faz plantão neste sábado em MS Dez agências vão abrir para atender os beneficiários que receberão o pagamento do auxílio emergencial

24 JUL 2020 - 11h:27 Por Ginez Cesar/Ingrid Rocha

O superintendente da Caixa Economica Federal em Mato Grosso do Sul, Moacyr do Espírito Santo, disse que nesta sábado (25) 10 agências estarão abertas no Estado para atender os beneficiários do auxílio emergencial.

Nesta sexta-feira (24) a Caixa começou a pagar uma nova parcela do Auxílio Emergencial a 5,4 milhões de trabalhadores. Entre eles, estão trabalhadores do Bolsa Família, além dos que estão no Cadastro Único e os que se inscreveram no programa por meio do site ou do aplicativo. Confira a entrevista: