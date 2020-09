ECONOMIA Caixa libera saque do auxílio emergência para nascidos em fevereiro A instituição também liberou, nesta terça-feira (22), o saque do bolsa família

22 SET 2020 - 08h:32 Por Isabelly Melo

A Caixa Econômica Federal liberou nesta terça-feira (22) o saque ou transferência do auxílio emergencial para nascidos em fevereiro, além do saque para os beneficiários do programa Bolsa Família.

O saque de R$ 300, referente ao pagamento residual, que corresponde à metade de R$ 600, foi liberado hoje para quem tem o cartão do NIS (Número de Identificação Social) terminado em 4. Lembrando que os valores do auxílio emergencial podem ser movimentados, na modalidade débito, em maquininhas da Rede Tendência, presentes em seis mil pontos comerciais de Mato Grosso do Sul.

Na quarta-feira (23) a Caixa deve depositar o auxílio para aniversariantes do mês de agosto.