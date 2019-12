FUTEBOL MS Calendário de 2020 tem nove competições confirmadas Estadual Série A dará o ponta pé inicial no dia 22 de janeiro

20 DEZ 2019 - 08h:43 Por Isabelly Melo

O Departamento de Competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), através do vice-presidente e coordenador de competições Marco Antonio Tavares, divulgou o calendário de competições para 2020.

O ponta pé inicial será no dia 22 de janeiro com o Estadual Série A de 2020. A previsão é que a competição siga até 26 de abril. Lembrando que o Estádio Pedro Pedrossian (Morenão) deve estar com todos os laudos aprovados até o dia 15 de janeiro para ser liberado para as partidas da Série A.

Logo depois, entre os dias 14 de abril e 30 de junho, começa o Estadual Sub-17 masculino e feminino. Já o Estadual Sub-19, que garante a classificação para a Copa São Paulo de 2021, será entre 12 de maio e 28 de julho.

O Estadual Série B de 2020 tem previsão de volta ainda no 1º semestre, como ocorreu até 2011. As datas divulgadas dão conta da competição entre 16 de maio à 16 de agosto. Já o Estadual Sub-15 deve iniciar no dia 22 de agosto, seguindo até 3 de outubro.

A novidade para o próximo ano é o retorno da Copa MS, disputada uma única vez em 2010. A competição será entre 5 de setembro e 1º de novembro.

E o Estadual Feminino acontecerá entre 13 de outubro e 24 de novembro. A última competição prevista é o Estadual Sub-13 entre 24 de outubro e 21 de novembro.

Além disso, existe a possibilidade de mais uma competição, o Estadual Sub-11, que foi solicitado por alguns clubes, mas ainda não tem data confirmada.