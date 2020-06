FGTS Calendário do saque emergencial vai até novembro Datas para pagamento serão organizadas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiados

15 JUN 2020 - 18h:25 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As datas para o pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) serão organizadas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiados. Segundo a estimativa da caixa, 60 milhões de pessoas devem receber R$1.045 cada uma em todo o país.

Confira os calendários:

- Para crédito em conta:

Mês de aniversário Dia do depósito Janeiro 29/06 Fevereiro 06/07 Março 13/07 Abril 20/07 Maio 27/07 Junho 03/08 Julho 10/08 Agosto 24/08 Setembro 31/08 Outubro 08/09 Novembro 14/09 Dezembro 21/09

- Para saques e transferências: