TRÂNSITO Call Center do Detran-MS realiza mais de 300 mil atendimentos em 2019 Serviço oferece informações sobre licenciamento, renovação, mudança de categoria, infrações e outros

30 DEZ 2019 - 08h:48 Por Isabelly Melo

Gerenciar uma frota de mais de 1,6 milhão de veículos e 1.180.577 de condutores no Estado, exige do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) uma rotina intensa de trabalho. Desta forma, um ano após a retomada do atendimento, o Call Center do órgão já realizou mais de 300 mil atendimentos.

O serviço é um atendimento humanizado, que tem como objetivo dar suporte aos usuários de todo o Estado, com informações sobre serviços de veículos e habilitação.

A média diária de ligações é de 1,2 mil, totalizando 36 mil por mês. Os três assuntos mais demandados no atendimento se referem à agenda de vistoria, consulta de débitos de veículos e renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Cerca de 26 atendentes trabalham no fornecimento de informações sobre os serviços prestados pelo Departamento à população. O usuário pode pedir esclarecimentos sobre os diversos serviços do órgão como licenciamento, renovação, mudança de categoria, infrações ou impedimentos administrativos, transferência de veículos e outras dúvidas.

Além das informações via telefone, o usuário pode encontrar informações no site do Departamento, que este ano, registrou mais de 350 mil consultas.

Serviço: O horário de funcionamento é das 7h30 às 16h30, através do telefone (67) 3368-0500.

*Informações Portal do MS