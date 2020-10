CLIMA Calor provoca recorde no consumo de energia

10 OUT 2020 - 16h:30 Por Beatriz Magalhães

A concessionária fornecedora de energia elétrica de Mato Grosso do Sul informou recorde de consumo de energia elétrica no início do mês de outubro. O valor da demanda foi o maior já registrado pelo Estado nos últimos seis anos. O crescimento do consumo foi atribuído às altas temperaturas em todo o Estado e ao gradual processo de retorno das atividades econômicas.

De acordo com os dados da concessionária, a carga atingiu 1.170 megawatts (MW), superando o último recorde registrado em fevereiro.

A Energisa, empresa responsável pela distribuição elétrica em Mato Grosso do Sul notificou os clientes, enviando alertas via SMS sobre o registro e orientando sobre o consumo consciente, com algumas dicas simples para evitar o aumento na conta. Entre elas estão:

Buscar, sempre que possível, a aquisição de equipamentos com selo PROCEL preferencialmente classe A, que indcam aparelhos mais econômicos.

- Limpas os filtros do ar condicionado a cada 15 dias,

- Instalar a geladeira longe de locais ou equipamentos de aquecimento como fogão , churrasqueiras e micro-ondas,

- Verificar constantemente se a vedação dos equipamentos de refrigeração.