BRASÍLIA Câmara adia mais uma vez votação do Fundeb Presidente Bolsonaro garantiu que os recursos do fundo serão mantidos

21 JUL 2020 - 06h:10 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a votação deve começar nesta terça-feira (21). Deputados criticaram, durante a sessão do Plenário, as sugestões do governo para o novo Fundeb. Ouça os detalhes: