BRASÍLIA Câmara aprova beneficio de R$ 600 para trabalhador autônomo Mulheres chefes de família devem receber o dobro do auxílio

27 MAR 2020 - 07h:48 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

A Câmara dos Deputados fechou acordo com o governo e aprovou na noite nesta quinta- feira (26) o pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 600 para trabalhadores autônomos, enquanto durar a epidemia. O governo estima que 24 milhões de pessoas serão beneficiadas com a medida. Ouça os detalhes: