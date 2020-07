POLÍTICA Câmara aprova em primeiro turno PEC que adia as eleições Proposta deve ser promulgada ainda nesta semana pelo Congresso Nacional

1 JUL 2020 - 17h:58 Por Márcia Paravizzi/Giovanna Dauzacker

A proposta, já aprovada pelos senadores, adia as eleições, marcadas inicialmente para os dias 4 e 25 de outubro, para os dias 15 e 29 de novembro. A mudança no calendário eleitoral tem como principal objetivo preservar vidas. A promulgação da proposta deve acontecer numa sessão conjunta do Congresso Nacional ainda esta semana.