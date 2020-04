ECONOMIA Câmara de Comércio do Paraguai quer abertura parcial da fronteira Entidade pediu apoio ao prefeito de Ponta Porã e ao governo do Estado para montar estrutura na linha internacional

23 ABR 2020 - 14h:11 Por Marcus Moura/CBN

A Câmara de Comércio e Indústria do Paraguai pediu apoio a prefeitura de Ponta Porã para a abertura de uma passagem na fronteira com controle sanitário. A proposta será enviada ao governo federal do país. Confira: