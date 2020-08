BRASÍLIA Câmara mantém veto do presidente que congela salários A maioria da bancada de MS votou pela derrubada do veto

21 AGO 2020 - 06h:07 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Após sofrer uma derrota no Senado Federal, na noite desta quinta feira (20), o governo conseguiu vitória na Câmara dos Deputados, que manteve o veto do presidente Bolsonaro que congela os salários dos servidores públicos até o final do próximo ano. Ouça os detalhes: