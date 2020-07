POLÍTICA Câmara não participa do debate sobre medidas anti-COVID-19 Vereadores se limitam a acompanhar solicitações do Executivo sem entrar energicamente nas decisões

30 JUL 2020 - 15h:28 Por Guilherme Filho/CBN

A Câmara Municipal de Campo Grande não tem participado do centro de decisões responsável pelas medidas de controle e prevenção contra a pandemia na Capital, limitando-se a acompanhar formalmente apenas a execução financeira por parte do Executivo a partir de uma comissão especial formada para esse fim.

Apesar da quantidade elevada de decretos, do improviso verificado em muitas decisões, os vereadores, inclusive os integrantes da base do prefeito, têm mantido distância de todas as discussões, seja para restringir seja para flexibilizar as atividades econômicas, ou para controlar aglomerações.

No início da pandemia, alguns vereadores chegaram a apresentar algumas contribuições, mas se afastaram da discussão do problema assim que surgiram as primeiras polêmicas em torno das medidas que vem sendo adotadas pela Prefeitura ao longo das últimas semanas.

Nem mesmo medidas de controle interno importantes no processo de prevenção e controle estão sendo tomadas. Apesar de vários casos de Covid-19 entre os servidores e até alguns vereadores, o presidente Joao Rocha não acatou a sugestão de outros vereadores para promover a testagem dos servidores e a desinfecção do prédio, ao contrário do que já adotaram outros órgãos públicos.