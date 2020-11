BRASÍLIA Câmara pode fazer esforço concentrado a partir da próxima semana Líder do Governo vai apresentar pauta de prioridades do Executivo para Rodrigo Maia

13 NOV 2020 - 06h:24 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, vai apresentar a pauta de prioridades do governo à Câmara dos Deputados e espera esforço concentrado da Casa para aprovar as propostas até o final do ano. Ouça os detalhes: