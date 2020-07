OPINIÃO CBN Câmara reconhece limitações e espera ação do MP e do Judiciário Presidente da Comissão de que fiscaliza os trabalhos de combate a pandemia diz que prefeito não atende recomendações

31 JUL 2020 - 11h:44 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Ao esclarecer que trabalhos a Câmara vem fazendo em tempos de pandemia, o vereador Lívio Leite reconheceu que o prefeito nem sempre atende as recomendações da Câmara e que o trabalho do Legislativo tem sido feito nos limites de sua atribuição. Fica faltando o protagonismo institucional, uma presença mais firme e mais forte diante de uma situação grave que exige esforço de todos. Lívio diz esperar que o Ministério Público e o Judiciário tomem providencias relacionadas a medidas mais duras para evitar o colapso no sistema de saúde da capital. Confira: