BRASÍLIA Câmara retoma votações nesta semana Oposição promete obstruir todas as votações do plenário

20 OUT 2020 - 06h:18 Por Márcia Paravizzi/Ingrid Rocha

Após uma semana de recesso, a Câmara dos Deputados deve retomar as votações nesta terça-feira (20). A oposição, no entanto, promete obstruir as votações para votar a proposta do auxílio emergencial. Ouça os detalhes: