SOLENIDADE Câmara reuniu Azambuja, Puccinelli, Trad's, Olarte e Miranda Em homenagem de 120 anos políticos e personalidades dividiram mesmo lugar

17 DEZ 2019 - 09h:26 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram, nesta segunda-feira (16), Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa em comemoração aos 120 anos de Campo Grande. Na solenidade, foram homenageadas diversas personalidades que se destacaram e contribuíram com relevantes serviços em prol do desenvolvimento da Capital.

“Aqui, vocês representam a história dessa cidade. O passado, o presente e a inspiração para o futuro. Vocês foram rigorosamente escolhidos pelos colegas, são legitimamente homenageados. Nossa Casa, a Casa do Povo, é a Casa que representa cada vontade do cidadão campo-grandense. Campo Grande é uma senhora de 120 e que, hoje, se encontra mais elegante, mais pujante e se preparando para ficar ainda mais potente”, discursou o presidente da Câmara, vereador Prof. João Rocha.

O ex-prefeito e ex-senador Juvêncio César da Fonseca, falecido no último sábado (14), foi lembrado com um minuto de silêncio. No evento, aberto com uma apresentação do repentista Roberval Cunha, também foram agraciados com a comenda ex-prefeitos de Campo Grande e ex-governadores de Mato Grosso do Sul.

“É uma alegria estarmos aqui, pois são homenageadas pessoas que têm relevantes serviços para a Capital. É uma das mais belas do Brasil, uma cidade que desponta e cresce gerando oportunidades e a gente fica muito feliz nesses 120 anos. Sabemos que, todos nós, temos uma responsabilidade. Somos muito gratos a todos aqueles que fizeram muito por Campo Grande. O Legislativo tem uma missão extremamente prazerosa, que é defender os interesses de toda a população da Capital. Só temos a agradecer o carinho e a lembrança de vocês”, discursou o governador Reinaldo Azambuja.

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, destacou o papel dos homenageados no desenvolvimento da Capital. “Muitos que já partiram, e vocês, hoje aqui estão. Cada um de uma maneira, muitos no anonimato, outros com reconhecimento, e outros na função de gestores. Não há como deixar de lembrar todos aqueles que foram ou intendentes ou prefeitos dessa cidade. Homens mulheres que, todos os dias, transformam essa cidade num lugar para viver e ser feliz. Parabéns à todos”, discursou.

Confira a lista dos homenageados:

ADEMIR SANTANA - FRANCISCO RODRIGUES COELHO JUNIOR e CARLOS EDUARDO MANDU MALUF

ANDRÉ SALINEIRO - MAURA BARBOSA DODERO e JOSÉ ISAAC DE OLIVEIRA (IN MEMORIAN)

AYRTON ARAÚJO DO PT - AGUINALDO DE ARAÚJO e ENIER GUERREIRO DA FONSECA

BETINHO - RENI DOMIGOS DOS SANTOS e WALDIR RIBEIRO ACOSTA

CARLÃO - FÁBIO RICARDO TRAD e RICARDO AYACHE

CAZUZA - MARCELO BORGES FILHO e JAIR OLIVEIRA DA SILVA

CHIQUINHO TELLES - CATIANA SABADIN ZAMARRENHO e ANTÔNIO CÉZAR LACERDA ALVES

DELEGADO WELLINGTON - MARCELO VARGAS LOPES e LUIZ MIGUEL CALDART

DHARLENG CAMPOS - FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA e LOURIVAL CARVALHO SILVA

DR. ANTONIO CRUZ - JOÃO BAPTISTA DE MESQUITA e MAURÍCIO TIBANA

DR. CURY - LUIZ HENRIQUE MANDETTA e TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS

DR. LÍVIO - LUIZ HUMBERTO PEREIRA e ADELSON BORIN

DR. LOESTER - JOÃO PEREIRA DA ROSA e NEY LACERDA FARIA

DR. WILSON SAMI - WALDEMIR MOURA e NAOR ANTÔNIO SANTOS DE ARRUDA

EDUARDO ROMERO - ANA MARIA CARNEIRO BERNARDELLI e EURIDIO BEN-HUR FERREIRA

ENFERMEIRA CIDA AMARAL - MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ e DOM DIMAS LARA BARBOSA

FRITZ - SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE e ARMINDA REZENDE DE PÁDUA DEL CORONA

GILMAR DA CRUZ - ANTÔNIO VAZ NETO e MANOEL FEITOSA LEAL MORAIS

JOÃO CESAR MATTOGROSSO - CARLOS ALBERTO DE ASSIS e YOUSSIF ASSIS DOMINGOS

JUNIOR LONGO - ANTONIO DIONIZIO DA SILVA e CÁTIA TERESINHA DUARTE DE ALMEIDA

ODILON DE OLIVEIRA - CARLOS CASSIO ALVES DA SILVA e CICERO ANTONIO DE SOUZA

OTAVIO TRAD - DIMAS JOSÉ XAVIER BRAGA e DALTON IGOR KIPA CONRADO

PAPY - LIZ DANIELLE DERZI WASILEWSKI DE MATOS OLIVEIRA e GILSON PIRES DE QUEIROZ

Pr. JEREMIAS FLORES - ELIEL ARAÚJO DE ALENCAR e JANE CARVALHO MIRANDA DE ALENCAR

PROF. JOÃO ROCHA - MARISA JOAQUINA MONTEIRO SERRANO e RUBEN FIGUEIRÓ DE OLIVEIRA

VALDIR GOMES - VALDIR ROSA DA SILVA e ALYSSON FIGUEIREDO DE ALMEIDA

VETERINÁRIO FRANCISCO - ROBERTO SUEI HIGA e IVAN PAES BARBOSA

WILLIAM MAKSOUD - CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

CÂMARA MUNICIPAL:

JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS - CARLÃO

UEZE ELIAS ZAHRAN (In Memorian)

ALCÍDIO PIMENTEL (In Memorian)

ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA

JOSÉ BARBOSA RODRIGUES (In Memorian)

PREFEITOS:

MARCOS MARCELLO TRAD

NELSON TRAD FILHO

LEVY DIAS

JUVÊNCIO CÉSAR DA FONSECA (In Memorian)

GILMAR ANTUNES OLARTE

ALCIDES PERALTA BERNAL

ALBINO COIMBRA FILHO (In Memorian)

HERÁCLITO JOSÉ DINIZ DE FIGUEIREDO (In Memorian)

LÚDIO MARTINS COELHO (In Memorian)

GOVERNADORES:

REINALDO AZAMBUJA

ANDRÉ PUCCINELLI

MARCELO MIRANDA SOARES

JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS – ZECA DO PT

WILSON BARBOSA MARTINS (In Memorian)

RAMEZ TEBET (In Memorian)

PEDRO PEDROSSIAN (In Memorian)

HARRY AMORIM COSTA (In Memorian)