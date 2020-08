OPINIÃO CBN Câmara sai do imobilismo e pede para participar das decisões sobre Covid No debate sobre Lockdown base aliada reconhece que estava distante do encaminhamento de providências

6 AGO 2020 - 12h:02 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

No debate sobre Lockdown base aliada reconhece que estava distante do encaminhamento de providências - Foto: Isabelly Melo/CBN Mesmo sem ainda uma posição mais firme a respeito do assunto pelo presidente João Rocha, a Câmara Municipal quer participar e ser ouvida e pensa e convocar o Secretário de Saúde para prestar esclarecimentos, enquanto segue aprovando projetos do Executivo. O Legislativo não tem até hoje posição firmada sobre o controle de gastos e a qualidade dos resultados de tudo que foi feito até hoje, com a cidade à beira de um colapso no setor de saúde. Confira:

