LEGISLATIVO Câmara vai ajudar na distribuição de vacinas contra gripe Veículos, motoristas e combustível foram disponibilizados para entrega das doses

23 MAR 2020 - 13h:26 Por Gabi Couto / CBN / Assessoria de Imprensa

Os vereadores de Campo Grande são parceiros da Secretaria Municipal de Saúde na campanha de vacinação contra a Influenza, que inicia nesta terça-feira (24), disponibilizando veículos, com motorista e combustível, para levar as doses até os postos e farmácias ainda nesta segunda-feira (23) e para conduzir os profissionais de saúde às casas de idosos acamados ou com dificuldades de locomoção e pacientes renais crônicos. O objetivo é agilizar a imunização e participar ativamente das ações na área da saúde.

O vereador Prof. João Rocha, presidente da Casa de Leis, ressaltou que a Câmara tem participado de “forma bastante objetiva deste momento de solidariedade e ajuda mútua”, participando de reuniões na Secretaria e ajudando de forma estratégica nas medidas para evitar a disseminação do coronavírus. Inclusive, a vacinação contra a Influenza, que foi antecipada pelo Ministério da Saúde, integra este conjunto de esforços.

O vereador Eduardo Romero, 2º vice-presidente da Câmara Municipal, afirmou que a Câmara iniciou hoje o auxílio na logística de distribuição das doses de vacina para farmácias e postos de saúde. “A Câmara e os gabinetes têm disponibilizado veículos com motorista e combustível para auxiliar na campanha, levando a vacina para os quase 3 mil idosos acamados e pacientes renais crônicos. O papel da Câmara neste momento é acelerar a mobilidade para que a vacinação ocorra de forma mais rápida”, afirmou.

A Câmara tem contribuído em várias definições. “Estamos lado a lado com a Secretaria de Saúde, compondo o gabinete gestor da crise do Covid-19, participando das decisões estratégicas. Uma das solicitações foi para este quantitativo de veículos, que vai ampliar a distribuição das doses vacinação em casa”, disse o vereador Dr Livio, presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis.

Ainda nesta segunda-feira, o vereador Dr Livio participou de videoconferência com o setor hoteleiro para discutir a possibilidade de leitos serem disponibilizados para idosos ou profissionais da saúde, repassando todas as orientações acerca de cuidados tomados, procedimentos e orientações para a saúde dos funcionários dos estabelecimentos também seja preservada.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho, agradeceu a participação dos vereadores, que têm acompanhando diariamente a situação. “Estamos muito confiantes de que sairemos da situação, com estrutura de saúde e também como melhores pessoas”, disse.

Campanha

Conforme divulgado pela Prefeitura de Campo Grande, a campanha irá acontecer de forma descentralizada para evitar aglomerações e, desta forma, evitar risco de contágio pelo Covid-19. Serão disponibilizadas tendas em 10 unidades básicas de saúde e de saúde da família, além do apoio de mais 45 farmácias, onde serão aplicadas as doses. Nessa primeira etapa da campanha, serão imunizados exclusivamente idosos e profissionais da área da saúde.

Este ano a campanha de vacinação está começando com um mês de antecedência por decisão do Ministério da Saúde. O objetivo é facilitar e acelerar o diagnóstico da síndrome respiratória Covid-19, evitar que o influenza sobrecarregue o sistema respiratório e também desafogar prontos-socorros e hospitais diante da possibilidade do aumento de casos de coronavírus.

Na última quinta-feira (19), pouco antes das sessões ordinárias, os vereadores reuniram-se com o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, na Casa de Leis, dando sugestões sobre as medidas restritivas que poderiam ser adotadas para evitar a disseminação dos casos de coronavírus. As reuniões têm sido mantidas diariamente.