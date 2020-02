BRASÍLIA Câmara aprova projeto sobre combate ao coronavírus Proposta agora será analisada pelo Senado

5 FEV 2020 - 07h:28 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (04) o projeto de lei enviado pelo governo federal com diretrizes básicas regulamentando a quarentena sanitária no caso específico do coronavírus e prevendo o combate à doença.