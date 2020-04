COMÉRCIO Camelódromo retorna as atividades com apenas 30% dos boxes abertos Algumas regras foram adotadas para evitar aglomeração de pessoas por conta do coronavírus

8 ABR 2020 - 11h:26 Por Thais Cintra/CBN

Além da entrada e saída restrita, os clientes deverão utilizar álcool em gel 70% - Foto: Prefeitura de Campo Grande O Centro Comercial Popular Marcelo Barbosa Fonseca, o Camelódromo, volta a funcionar nesta quarta-feira (8), com uma série de regras e protocolos para evitar aglomeração, reforçar a higienização e garantir distanciamento entre os frequentadores. Saiba mais acessando o link:



