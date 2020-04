EFEITO CORONA Caminhoneiros e portuários vão entrar na segunda etapa de vacinação A partir da próxima semana começa novo grupo de imunização

9 ABR 2020 - 18h:15 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Nesta quinta-feira (9), a live nas redes sociais do Governo do Estado com informações sobre o combate à covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, destacou a importância da vacinação contra a gripe – cuja campanha teve início em 23 de março.

Segundo especialistas, a vacina contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento de pandemia, auxilia os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para covid-19.

Em Mato Grosso do Sul, a meta é vacinar 902 mil pessoas em três etapas da campanha. A coordenadora de vigilância epidemiológica, Gislaine Brandão, explicou sobre as condições da ação.

“Já recebemos 322 mil doses e, a partir de amanhã (9), vamos receber o quinto lote de vacinas, totalizando quase 400 mil doses. A partir de segunda-feira (13) vamos distribuir para os municípios”, detalhou.

A primeira fase da campanha teve como público-alvo idosos e profissionais de saúde; a segunda, que inicia no próximo dia 16 de abril, vai imunizar doentes crônicos, profissionais de segurança, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Já a última etapa, que inicia em 9 de maio, será para vacinação de professores; mulheres gestantes e puérperas; pessoas com deficiência; povos indígenas; crianças de 6 meses a 6 anos; e adultos de 55 a 59 anos.