SAÚDE Campanha contra sarampo tem início nesta segunda-feira Crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos são o público-alvo

10 FEV 2020 - 13h:17 Por Ingrid Rocha/CBN

A Campanha Nacional contra o Sarampo tem início nesta segunda-feira (10). Devem ser vacinados crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos até o dia 13 de março. O dia “D” da campanha é no próximo sábado (15). A segunda etapa começa no dia 3 de agosto e vai até o dia 31. Ouça os detalhes: