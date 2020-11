ELEIÇÕES 2020 Campanha cria movimento pelo voto em mulheres Mais de 30 organizações se unem na iniciativa por quebra de estereótipos

2 NOV 2020 - 16h:12 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Em meio às eleições municipais e em consonância com o recorde de candidatas neste ano, a Super Campanha #VEMVoteEmMulheres surge com a proposta de criar cenários mais diversos na política, além de incentivar que as pessoas exerçam seus papéis como cidadãs e cidadãos de maneira consciente. A ação visa conscientizar e engajar toda a sociedade para o aumento da presença de mulheres nos espaços de discussão política e de tomada de decisões.

Segundo o Mapa Mulheres na Política 2019, um relatório da Organização das Nações Unidas e da União Interparlamentar, o Brasil ocupa a posição 149, dos 193 países pesquisados, no ranking de representatividade feminina no Parlamento. Já um levantamento da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, feito em 2016, mostra que as mulheres ocupam 12% das prefeituras de todas as regiões do Brasil e 13,5% dos cargos nas câmaras municipais. Isso em um país que tem quase 52% da população feminina.

A Super Campanha #VEMVoteEmMulheres é fruto da parceria entre as organizações #ElasNoPoder, Vamos Juntas, Engajamundo e Vote Nelas, que hoje contam com o apoio de mais 30 instituições (lista completa abaixo). Atua de forma totalmente digital, devido à pandemia, para mobilizar a sociedade como um todo sobre a escolha do voto e a questão de gênero nas eleições. Além disso, apoia e encoraja a candidatura de mulheres negras, indígenas, com e sem deficiência, cis, trans e pessoas não-binárias.