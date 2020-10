MULTIVACINAÇÃO Campanha de vacinação é prorrogada em Campo Grande Apenas 16,41% crianças receberam a dose da vacina contra a poliomielite

30 OUT 2020 - 10h:37 Por Ingrid Rocha/CBN

A Campanha de Multivacinação será prorrogada em Campo Grande até quando tiver doses da vacina, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Na capital, apenas 16,41% das crianças receberam a dose da vacina contra a poliomielite e a meta é que 95% das crianças com idades entre 1 e 5 anos sejam vacinadas. No estado a campanha termina nesta sexta-feira (30), assim como em todo o Brasil. Os municípios que quiserem podem continuar com a imunização, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, mas novas doses não serão enviadas pelo Ministério da Saúde.

No estado, apenas nove municípios conseguiram alcançar a meta de 95%. São eles: Angélica (95,64), Antônio João (98,54%), Eldorado (98,65%), Jateí (99,09%), Ivinhema (102,20%), Laguna Carapã (102,20), Novo Horizonte do Sul (105,86%), Selvíria (112,74%) e Paraíso das Águas (308,62%). 40 municípios alcançaram a meta proposta entre 30% e 60% e 4 cidades (incluindo Campo Grande) não conseguiram alcançar 30% de vacinação. Ouça os detalhes: