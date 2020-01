SAúDE Campanha Janeiro Branco traz reflexão sobre saúde mental "É importante olhar para si próprio para entender o problema", diz especialista

21 JAN 2020 - 12h:11 Por Thais Cintra/CBN - Assessoria Unimed Campo Grande

O primeiro mês do ano é quando, geralmente, as pessoas têm a sensação de um novo começo, de novos planos, estilo de vida e mente renovada. Por isso, neste mês é comemorado o “Janeiro Branco”, uma forma de conscientizar as pessoas sobre importância de estar com a saúde mental em dia. Estar em equilíbrio é sempre importante, ainda mais quando estamos falando sobre saúde. Ser saudável não é somente praticar exercícios físicos e comer melhor, mas é também ter confiança em suas atitudes e mais ainda, gostar de si mesmo. A especialista Mariela Bailosa, fala sobre a importância de cuidar da mente.