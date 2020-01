SAúDE Campanha Janeiro Branco traz reflexão sobre saúde mental "É importante olhar para si próprio para entender o problema", diz psicóloga

21 JAN 2020 - 11h:24 Por Thais Cintra/CBN

Estar em equilíbrio é sempre importante, ainda mais quando estamos falando sobre saúde. Ser saudável não é somente praticar exercícios físicos e comer melhor, mas é também ter confiança em suas atitudes e mais ainda, gostar de si mesmo. A psicóloga Mariela Bailosa, traz uma mensagem importante sobre os cuidados com a mente. “Precisamos nos conhecer e reconhecer nossas prioridades pessoais. Cada ser é único, portanto, como cuidar da saúde mental também tem suas singularidades. Não existe uma única receita. O caminho é procurar nutrir pensamentos positivos, fazer o que nos faz bem, aceitar as exigências da vida e encontrar formas adequadas de enfrentá-las, pontua a especialista", afirma a psicóloga.

A especialista fala também que é importante se reconhecer como sujeito, buscar o autoconhecimento e reconhecer seus pensamentos e emoções. Para ter saúde mental, segundo ela, é importante conhecer seus limites, ter habilidade para lidar com a frustração e ser assertivo com você mesmo e na relação com o outro. "O ser humano só consegue amar e respeitar o outro, quando faz isso com si próprio. Isso não é egoísmo, é necessidade. O primeiro mês do ano é quando, geralmente, as pessoas têm a sensação de um novo começo, de novos planos, estilo de vida e mente renovada. Por isso, neste mês é comemorado o Janeiro Branco, uma forma de conscientizar as pessoas sobre importância de estar com a saúde mental em dia, explica